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Эксперты обсудили перспективы развития наномедицины

18:05
  • четверг
  • 29 июля 2021

Круглый стол был организован московским отделением партии "Единая Россия"

В ближайшие годы в России могут появиться технологии, качественно меняющие диагностику и лечение онкологических заболеваний. Перспективы развития наномедицины обсуждали в четверг участники круглого стола, организованного московским отделением партии "Единая Россия".

Об исследованиях, которые должны стать основой для более эффективной онкотерапии, рассказали ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга и Александр Румянцев, президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Одна из ключевых проблем, которую должна решить наномедицина, это точность доставки диагностических веществ и лекарств в поражённое опухолью место. Это позволит до минимума снизить риск токсичного воздействия препаратов на здоровые клетки.

"Большинство лекарств обладают побочными проявлениями, так же побочными проявлениями могут обладать и диагностикумы, особенно те, о которых сегодня шла речь - это препараты, которые используются для ядерной медицины, для визуализации, контрастные вещества, они могут накапливаться в органах и тканях, вызывать целый ряд необратимых изменений", - сказал Александр Румянцев.

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