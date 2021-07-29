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Гимнастка Мельникова завоевала бронзу ОИ в личном многоборье

16:15
  • четверг
  • 29 июля 2021

Первое место - у представительницы США

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. За четыре вида она в сумме набрала 57,199 балла.
Российские гимнасты победили на ОИ в командном многоборье

Золото досталось американке Сунисе Ли (57,433), серебро - представительнице Бразилии Ребеке Андраде (57,298).

Четвертой стала россиянка Владислава Уразова.

В общем зачете Россия идет четвертой. У команды 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

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