Гимнастка Мельникова завоевала бронзу ОИ в личном многоборье

Первое место - у представительницы США

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. За четыре вида она в сумме набрала 57,199 балла.

Золото досталось американке Сунисе Ли (57,433), серебро - представительнице Бразилии Ребеке Андраде (57,298).

Четвертой стала россиянка Владислава Уразова.

В общем зачете Россия идет четвертой. У команды 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram