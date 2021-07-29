В ЦБ рассказали, сколько россиян пользуются онлайн-переводами

Популярность платежных карт растет

Как показал опрос Центробанка, на результаты которого ссылается ТАСС, более 75% россиян пользуются онлайн-переводами.

"За два года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов", - приводит сообщение регулятора агентство.

Кроме того, в ЦБ отмечают рост популярности платежных карт. За 2020 год их доля в розничном обороте увеличилась до 67,6%. Вместе с тем доля безналичных платежей выросла до 70,3%.

"Доля представителей малого и среднего бизнеса, заявивших, что они удовлетворены работой финансовых организаций, выросла до 82,3%", - добавили в ЦБ.

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