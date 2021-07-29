Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур 21 июля
В четверг в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда" Международной космической станции пристыковался многоцелевой лабораторный модуль "Наука", передает ТАСС.
Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс стыковки. Прежде стало известно, что никаких механических помех для стыковки "Науки" с МКС не выявлено.
Выведение модуля в зону стыковки с МКС длилось восемь суток. Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур 21 июля.
В Роскосмосе уточнили, что тестовое включение двигателей модуля прошло штатно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram