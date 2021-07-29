Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур 21 июля

В четверг в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда" Международной космической станции пристыковался многоцелевой лабораторный модуль "Наука", передает ТАСС.

Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс стыковки. Прежде стало известно, что никаких механических помех для стыковки "Науки" с МКС не выявлено.

Выведение модуля в зону стыковки с МКС длилось восемь суток. Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур 21 июля.

В Роскосмосе уточнили, что тестовое включение двигателей модуля прошло штатно.

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