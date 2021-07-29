На юге Бразилии выпал снег (видео)

Местные жители этому только обрадовались
Необычные кадры из Бразилии. В самом южном штате страны - Риу-Гранди-ду-Сул - выпал снег и прошёл ледяной дождь, сообщает "ТВ Центр".
Буря накрыла сразу несколько городов вместе с волной холода. Столбики термометров опустились до -8 градусов Цельсия и это не предел. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня рекордные для этого региона -10.
Жители штата не стали грустить из-за резкого похолодания. Одевшись потеплее, взрослые и дети вышли на улицу, чтобы поиграть в снежки и слепить снеговиков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram