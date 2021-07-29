На юге Бразилии выпал снег (видео)

Местные жители этому только обрадовались

Необычные кадры из Бразилии. В самом южном штате страны - Риу-Гранди-ду-Сул - выпал снег и прошёл ледяной дождь, сообщает "ТВ Центр".

Буря накрыла сразу несколько городов вместе с волной холода. Столбики термометров опустились до -8 градусов Цельсия и это не предел. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня рекордные для этого региона -10.

Жители штата не стали грустить из-за резкого похолодания. Одевшись потеплее, взрослые и дети вышли на улицу, чтобы поиграть в снежки и слепить снеговиков.

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