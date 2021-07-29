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Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для привитых россиян

17:23
  • четверг
  • 29 июля 2021

Речь идет о вакцине "Спутник V"

Сделавшие прививку от коронавируса препаратом "Спутник V" россияне отныне могут не сдавать ПЦР-тест для въезда в Болгарию. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения страны, передает ТАСС.
Вакциной "Спутник V" полностью привились 20 млн россиян

Уточняется, что Россию определили в группу стран "оранжевой" зоны риска. Те, кто прибывает из этих государств, должны предоставить один из следующих документов: COVID-сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный тест на антиген.

Власти Болгарии учитывают девять вакцин. Среди них - разработанный в российском центре имени Гамалеи "Спутник V".

Ранее Венгрия разрешила свободный въезд в туристических целях прошедшим вакцинацию российским гражданам. Россия возобновила регулярное авиасообщение с этой страной 10 июня.

 
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