Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для привитых россиян

Речь идет о вакцине "Спутник V"

Сделавшие прививку от коронавируса препаратом "Спутник V" россияне отныне могут не сдавать ПЦР-тест для въезда в Болгарию. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения страны, передает ТАСС.

Уточняется, что Россию определили в группу стран "оранжевой" зоны риска. Те, кто прибывает из этих государств, должны предоставить один из следующих документов: COVID-сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный тест на антиген.

Власти Болгарии учитывают девять вакцин. Среди них - разработанный в российском центре имени Гамалеи "Спутник V".

Ранее Венгрия разрешила свободный въезд в туристических целях прошедшим вакцинацию российским гражданам. Россия возобновила регулярное авиасообщение с этой страной 10 июня.

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