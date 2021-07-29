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Около 90 тыс. человек уже приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования

17:23
  • четверг
  • 29 июля 2021

Тестирование продолжается

С начала тестирования системы онлайн-голосования в столице в нем приняли участие порядка 90 тысяч человек. Об этом в четверг рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Мы видим, что москвичи голосуют очень активно. Самая большая активность наблюдалась в первой половине дня, потом их количество немного пошло на спад" - рассказал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в 8:00. Для участников предлагается два вопроса. Первый - про обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп, второй - о приоритете города перед общественным транспортом или личным.

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