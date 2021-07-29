Дмитрий Певцов вместе с общественниками выступил за права инвалидов

Те, кто помогает инвалиду в уходе, должны иметь право на достойную компенсацию своего труда

Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов поддержал инициативу упростить порядок предоставления специализированного жилья для инвалидов-колясочников. Он также назвал недостаточной компенсацию за уход за инвалидом.

"Кто-то из чиновников, принимающих такие решения, пытался хотя бы переложить неходячего инвалида из коляски в кровать? А помыть? А прожить на 1200 рублей? А люди живут так изо дня в день", - заявил Дмитрий Певцов.

По мнению общественников, важно, чтобы инвалидам первой и второй групп выплачивали компенсацию за уход не меньше десяти тысяч рублей с ежегодной индексацией. И тогда инвалид сможет сам определить, кто станет оператором услуг по уходу.

"Те, кто помогает инвалиду в уходе, должны иметь право на достойную компенсацию своего труда. Это будет честно!" – сказал Дмитрий Певцов.

Народный артист также поддержал изменения в предоставлении специализированных квартир для инвалидов.

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