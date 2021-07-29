На месте взрыва в Леверкузене нашли тела еще трех погибших

Инцидент случился на территории промзоны Chempark

Прокуратура Кельна сообщила, что в немецком городе Леверкузен, где произошел взрыв на территории центра по утилизации отходов, спасатели обнаружили тела еще трех погибших, передает ТАСС.

Таким образом, подтверждена гибель как минимум пяти человек, двое значатся пропавшими без вести.

Инцидент случился на территории промзоны Chempark в районе Висдорф. После взрыва начался пожар. Вероятной причиной ЧП называют возгорание химических веществ - это касается в том числе хлорсодержащих растворителей.

В настоящее время власти устанавливают, в какой концентрации в воздух попали опасные вещества. Жителям окрестностей не рекомендуется употреблять в пищу произведенные на собственных огородах овощи и фрукты.

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