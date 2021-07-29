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На месте взрыва в Леверкузене нашли тела еще трех погибших

17:39
  • четверг
  • 29 июля 2021

Инцидент случился на территории промзоны Chempark

Прокуратура Кельна сообщила, что в немецком городе Леверкузен, где произошел взрыв на территории центра по утилизации отходов, спасатели обнаружили тела еще трех погибших, передает ТАСС.
Подробности взрыва на предприятии в Германии

Таким образом, подтверждена гибель как минимум пяти человек, двое значатся пропавшими без вести.

Инцидент случился на территории промзоны Chempark в районе Висдорф. После взрыва начался пожар. Вероятной причиной ЧП называют возгорание химических веществ - это касается в том числе хлорсодержащих растворителей.

В настоящее время власти устанавливают, в какой концентрации в воздух попали опасные вещества. Жителям окрестностей не рекомендуется употреблять в пищу произведенные на собственных огородах овощи и фрукты.

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