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Вассерман предложил оптимизировать работу кабинетов врачей общей практики

18:10
  • четверг
  • 29 июля 2021

Жители спальных районов смогут получить квалифицированную помощь в шаговой доступности

В кабинетах врачей общей практики пациентов могли бы принимать узкие специалисты, которые приписаны к профильным медицинским центрам. Это было бы особенно важно для проживающих в спальных районах пожилых горожан.

"Зачастую для диагностики и лечения участковый терапевт направляет пациента к нескольким узким специалистам, до которых долго и не удобно добираться", - заявил Вассерман по итогам встречи с жителями Соколиной горы.

По словам эрудита, врач общей практики никогда не заменит профильного специалиста.

"Если старый амбулаторно-поликлинический фонд не может дать такую возможность, надо строить новые современные поликлиники в рамках программы реновации", – отметил Анатолий Вассерман.

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Анатолий Вассерман
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