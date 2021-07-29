Вассерман предложил оптимизировать работу кабинетов врачей общей практики

Жители спальных районов смогут получить квалифицированную помощь в шаговой доступности

В кабинетах врачей общей практики пациентов могли бы принимать узкие специалисты, которые приписаны к профильным медицинским центрам. Это было бы особенно важно для проживающих в спальных районах пожилых горожан.

"Зачастую для диагностики и лечения участковый терапевт направляет пациента к нескольким узким специалистам, до которых долго и не удобно добираться", - заявил Вассерман по итогам встречи с жителями Соколиной горы.

По словам эрудита, врач общей практики никогда не заменит профильного специалиста.

"Если старый амбулаторно-поликлинический фонд не может дать такую возможность, надо строить новые современные поликлиники в рамках программы реновации", – отметил Анатолий Вассерман.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram