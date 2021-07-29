Буцкая предложила установить нулевую ставку по ипотеке для семей с тремя детьми

Это помогло бы молодым семьям решить жилищный вопрос

Необходимо расширять меры поддержки молодых москвичей, в частности, в плане улучшения жилищных условий. Об этом рассказала лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

По ее словам, с рождением каждого ребенка нужно снижать ставку по ипотеке – таким образом, чтобы при рождении третьего она доходила до 0%. Кроме того, с появлением четвертого ребенка можно было бы начинать списывать все ипотечные задолженности.

"Также государство должно предоставлять молодым семьям гарантии, что в случае потери работы их задолженность по ипотеке не начнет расти как снежный ком", - отметила Татьяна Буцкая. Она добавила, что для этого можно было бы установить ипотечные каникулы на срок в два года.

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