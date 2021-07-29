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ДНР обвинила Киев в попытках сорвать перемирие

18:05
  • четверг
  • 29 июля 2021

Обстрелы со стороны ВСУ усиливаются

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что со стороны украинских силовиков идет все больше обстрелов.
Путин заявил, что Украине не нужен Донбасс

"Продолжающиеся открытые целенаправленные вооруженные провокации, рост количества обстрелов с применением артиллерии и минометов", - отметили в ДНР (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что свидетельствуют эти события о намеренных попытках срыва Киевом действующих договоренностей.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу в июле прошлого года. Они предполагают полный запрет ведения огня, а также размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

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