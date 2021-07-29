NASA поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука"

Поздравления передал помощник директора управления
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направило российским коллегам поздравление с успешной стыковкой с Международной космической станцией многоцелевого лабораторного модуля "Наука".
"Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля", - сказал журналистам помощник директора NASA Роберт Кабана.
Ранее модуль "Наука" пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" в автоматическом режиме. Предназначен он для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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