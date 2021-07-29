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NASA поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука"

18:24
  • четверг
  • 29 июля 2021

Поздравления передал помощник директора управления

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направило российским коллегам поздравление с успешной стыковкой с Международной космической станцией многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

"Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля", - сказал журналистам помощник директора NASA Роберт Кабана.

Ранее модуль "Наука" пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" в автоматическом режиме. Предназначен он для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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