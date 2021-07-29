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Евгений Нифантьев: Маркировка антисептиков затруднит попадание на рынок подделок

18:41
  • четверг
  • 29 июля 2021

Эксперимент по маркировке начнется с августа

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев прокомментировал эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Он стартует с 1 августа 2021 года и завершится примерно через год.

По словам Нифантьева, такой контроль снизит вероятность их подделки.

"Маркировка антисептических средств сегодня – требование времени. Она гарантирует покупателям высокое качество продукта, который для многих сегодня, в эпоху распространения коронавируса по всему миру, стал расходным материалом", – заявил член Общественной палаты.

Это позволит также защитить добросовестных игроков рынка, отслеживая всю цепочку передвижения товара. Схемы нелегальных продаж будут пресечены.

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