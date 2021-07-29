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Максим Фадеев продал права на музыку Serebro и Глюкозы

18:43
  • четверг
  • 29 июля 2021

Сделку он назвал "очень интересной"

Продюсер Максим Фадеев сообщил у себя в Instagram, что продал права на музыку и образы групп Serebro и Total, а также певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Сделку он назвал "очень интересной".

"Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным", - уточнил Фадеев.

Он добавил, что планирует остаться в профессии, будет продолжать писать и преподавать в музыкальной школе.

При этом продюсер подчеркнул, что не станет больше "заниматься артистами".

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