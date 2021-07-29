Армения хочет нарастить поставки коньяка в Россию

В 2020 году импорт составил 52,79 тысячи тонн

Исполняющий обязанности главы комитета по туризму при министерстве экономики Армении Альфред Кочарян заявил, что республика рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию.

Он напомнил о вступившем в силу в России в июне прошлого года законе о виноградарстве и виноделии. Документ, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом, устанавливает правовые основы производства, оборота и потребления такой продукции.

"Каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот - увеличится", - добавил Кочарян (цитата по РИА "Новости").

В 2020 году импорт коньяка из Армении в Россию составил 52,79 тысячи тонн на 129,39 миллиона долларов.

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