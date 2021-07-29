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В Госдуме считают неэффективными санкции ЕС против России

19:30
  • четверг
  • 29 июля 2021

Своей цели ограничительные меры не достигают

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Евросоюзу не удастся добиться изменения российского внешнеполитического курса.
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"Санкционная политика не достигает своей цели, а значит - неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями", - написал парламентарий в Telegram.

Он уточнил, что всего, чего добился Брюссель, - "деградация отношений с Россией и выход из-под контроля русофобского меньшинства".

По словам Слуцкого, дошло до того, что Польша и Прибалтика заблокировали инициативу стран-локомотивов ЕС Франции и Германии по организации саммита Россия-Евросоюз.

Ранее в интервью газете El Pais глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал санкции против России эффективной мерой с побочными эффектами.

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