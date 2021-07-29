В Госдуме считают неэффективными санкции ЕС против России

Своей цели ограничительные меры не достигают

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Евросоюзу не удастся добиться изменения российского внешнеполитического курса.

"Санкционная политика не достигает своей цели, а значит - неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями", - написал парламентарий в Telegram.

Он уточнил, что всего, чего добился Брюссель, - "деградация отношений с Россией и выход из-под контроля русофобского меньшинства".

По словам Слуцкого, дошло до того, что Польша и Прибалтика заблокировали инициативу стран-локомотивов ЕС Франции и Германии по организации саммита Россия-Евросоюз.

Ранее в интервью газете El Pais глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал санкции против России эффективной мерой с побочными эффектами.

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