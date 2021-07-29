Итоги шестого дня Олимпиады в Токио

Какими медалями пополнилась копилка нашей сборной?

Восьмой медалью высшего достоинства в четверг пополнилась копилка нашей сборной на Играх в Токио. Её добыли в командных состязаниях рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. Ещё одна новая награда - серебро - стала первой для России за 17 лет в академической гребле. Это результат блестящего выступления дуэта Василисы Степановой и Елены Орябинской. И три бронзы нам принесли дзюдоист Нияз Ильясов в весе до 100 килограммов, пловец Климент Колесников в личном первенстве на дистанции сто метров вольным стилем и чемпионка этой Олимпиады - гимнастка Ангелина Мельникова в личном многоборье.

Сил терпеть боль не осталось. Она отворачивается от камер и прячет слезы, пока врач на коляске увозит ее в раздевалку. Это российская рапиристка Марта Мартьянова, которая всего полчаса назад в таком состоянии, стиснув зубы и превозмогая страшную боль в ноге, билась за олимпийское золото. В поединке с француженкой Полин Ранвьер она получила серьезную травму, но вернулась на помост и все-таки увеличила отрыв, обеспеченный ранее Ларисой Коробейниковой. Лидеру команды Инне Дериглазовой оставалось лишь довести дело до конца. Красивый драматичный финал и восьмая медаль высшей пробы - в копилке российской сборной!

А это история хоть и про серебро, но уж точно - с золотым отливом. Все решается на последних 500 метрах. Сначала скорость падает у британок, потом - у канадок. Российская же парная двойка работает слаженно, будто один организм. Вырывается вперед и проигрывает в итоге лишь опытным новозеландкам.

Второе место Василисы Степановой и Елены Орябинской называют сенсацией. В академической гребле россияне не поднимались на олимпийский пьедестал долгих 17 лет, медаль же конкретно в женской двойке - и вовсе первая в истории!

Все получилось и у нашей спортивной гимнастки - Ангелина Мельникова взяла бронзу в личном многоборье, уступив бразильянке всего одну десятую. А российский дзюдоист Нияз Ильясов в схватке за третье место сумел провести сложнейший прием вазари - и победил. Слезы радости - прямо на татами. Совсем другие эмоции у еще одного бронзового медалиста - российского пловца Климента Колесникова. В полуфинале на "королевской" дистанции - стометровке вольным стилем - он установил европейский рекорд. В финале же не сложилось.

О том, как важно никогда не сдаваться, не понаслышке знают российские волейболистки. В матче группового этапа против действующих олимпийских чемпионок - сборной Китая - они сначала проигрывали целых 5 очков. Но в решающий момент собрались и буквально вырвали победу. Теперь наша команда имеет все шансы выйти в четвертьфинал. А как иначе - с такой-то поддержкой на родине.

Вера и любовь российских болельщиков чувствуется за тысячи километров - даже там, в далеком Токио, говорит олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин. Сегодня он вернулся домой, в Карелию.

Длинный перелет, потом еще поезд до Петрозаводска - спортсмен рассказывает, что не спал больше суток. Но когда на перроне столько людей - родные, близкие, друзья, юные атлеты - и все искренне радуются, силы тут же возвращаются. Ларин признается: свою победу он посвятил дедушке. И сожалеет лишь о том, что из-за пандемии ждать этого момента пришлось дольше, чем все предполагали.

Теплый прием героям Игр устроили сегодня и в Москве. Шарики, плакаты, триколоры. И неожиданно - предложение руки и сердца баскетболистке Анастасии Логуновой.

Незабываемо с олимпийским серебром в Шереметьеве поздравляют не только нашу женскую и мужскую баскетбольные команды, но еще пловцов Мартина Малютина, Ивана Гирёва и Михаила Довгалюка. И стрелков - Артема Черноусова и Анастасию Галашину. Медаль этой на вид хрупкой девушки за стрельбу из пневматической винтовки стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Токио. И оттого - особенно дорогой сердцу.

Впрочем, мысли о прошлых ошибках и будущих победах решено все-таки отложить на потом. Это приказ от тренерского состава, шутят атлеты. Сейчас важнее - хорошо отдохнуть. Ведь они заслужили!

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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