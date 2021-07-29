ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

22:16
  • четверг
  • 29 июля 2021

Мэр осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2

Крупный транспортно-пересадочный узел, который свяжет наземную железную дорогу и метро, откроется в следующем году в московском районе Печатники. Рядом с одноименной станцией метро появится платформа второго Центрального диаметра. Как заметил Сергей Собянин, осмотрев стройплощадку, в этой точке пересекутся сразу несколько масштабных проектов: МЦД, Большая кольцевая линия метро, Юго-Восточная хорда. Это создаст условия для улучшения транспортной ситуации сразу в нескольких районах столицы.

Новая точка на транспортной карте столицы. Платформы станции "Печатники" второй линии Московских центральных диаметров готовы. Строители начали отделку вестибюлей и надземных переходов.

Станция "Печатники" МЦД-2 расположена между платформами "Текстильщики" и "Люблино". Она станет частью крупного Транспортно-пересадочного узла, объединяющего Люблинско-Дмитровскую линию подземки с Большой кольцевой, и Вторым диаметром.

Кроме того, через ТПУ пройдет участок Юго-Восточной хорды, уже строится транспортная развязка. Сюда же подведут маршруты городского наземного транспорта.

Сейчас сложно представить, как будет выглядеть это пространство после завершения работ. Но строители обещают, что вместе с обликом этого района изменится и логика передвижения пассажиров. У них появятся десятки новых маршрутов.

По оценкам специалистов, открытие платформы "Печатники" МЦД-2 разгрузит станцию метро "Текстильщики" почти на 10 процентов. Свободней станет на Южнопортовой и Люблинской улице. У пассажиров из Подмосковья появится ещё одна возможность пересесть с электрички на другие виды транспорта, не доезжая до центра.

"Сотни тысяч жителей Подмосковья и Москвы каждый день пользуются услугами железнодорожного транспорта. Мы вместе с железнодорожниками улучшаем движение по пригородным направлениям. Построили МЦК, построили два МЦД, работаем над ещё тремя Московскими центральными диаметрами, которые являются уникальными проектами с точки зрения развития пассажирского транспорта, интеграции железных дорог в городскую среду", - отметил Собянин.

Уже через несколько лет ТПУ "Печатники" будут пользоваться больше 80 тысяч пассажиров в сутки. Для 360 тысяч москвичей, живущих в соседних микрорайонах,  городской транспорт станет доступнее.

Как часть пересадочного узла, между районами Печатники и Текстильщики появится удобный и безопасный пешеходный тоннель под железной дорогой. Сейчас жителям приходится делать крюк в несколько километров и тратить на это полчаса. Новый маршрут займет меньше 10 минут.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.