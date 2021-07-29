Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

Мэр осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2

Крупный транспортно-пересадочный узел, который свяжет наземную железную дорогу и метро, откроется в следующем году в московском районе Печатники. Рядом с одноименной станцией метро появится платформа второго Центрального диаметра. Как заметил Сергей Собянин, осмотрев стройплощадку, в этой точке пересекутся сразу несколько масштабных проектов: МЦД, Большая кольцевая линия метро, Юго-Восточная хорда. Это создаст условия для улучшения транспортной ситуации сразу в нескольких районах столицы.

Новая точка на транспортной карте столицы. Платформы станции "Печатники" второй линии Московских центральных диаметров готовы. Строители начали отделку вестибюлей и надземных переходов.

Станция "Печатники" МЦД-2 расположена между платформами "Текстильщики" и "Люблино". Она станет частью крупного Транспортно-пересадочного узла, объединяющего Люблинско-Дмитровскую линию подземки с Большой кольцевой, и Вторым диаметром.

Кроме того, через ТПУ пройдет участок Юго-Восточной хорды, уже строится транспортная развязка. Сюда же подведут маршруты городского наземного транспорта.

Сейчас сложно представить, как будет выглядеть это пространство после завершения работ. Но строители обещают, что вместе с обликом этого района изменится и логика передвижения пассажиров. У них появятся десятки новых маршрутов.

По оценкам специалистов, открытие платформы "Печатники" МЦД-2 разгрузит станцию метро "Текстильщики" почти на 10 процентов. Свободней станет на Южнопортовой и Люблинской улице. У пассажиров из Подмосковья появится ещё одна возможность пересесть с электрички на другие виды транспорта, не доезжая до центра.

"Сотни тысяч жителей Подмосковья и Москвы каждый день пользуются услугами железнодорожного транспорта. Мы вместе с железнодорожниками улучшаем движение по пригородным направлениям. Построили МЦК, построили два МЦД, работаем над ещё тремя Московскими центральными диаметрами, которые являются уникальными проектами с точки зрения развития пассажирского транспорта, интеграции железных дорог в городскую среду", - отметил Собянин.

Уже через несколько лет ТПУ "Печатники" будут пользоваться больше 80 тысяч пассажиров в сутки. Для 360 тысяч москвичей, живущих в соседних микрорайонах, городской транспорт станет доступнее.

Как часть пересадочного узла, между районами Печатники и Текстильщики появится удобный и безопасный пешеходный тоннель под железной дорогой. Сейчас жителям приходится делать крюк в несколько километров и тратить на это полчаса. Новый маршрут займет меньше 10 минут.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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