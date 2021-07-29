Одышка, слабость и деменция: врач назвал последствия ковида

Почему важно скорее вакцинироваться?

В регионах с напряжённой эпидобстановкой преодолевают ограничения. Специалисты вновь напоминают о важности соблюдения защитных мер, но лучше всего сделать прививку или ревакцинироваться.

Житель Магадана Максим Котенков изначально планировал прививаться только "Спутником Лайт". Ждал несколько месяцев, пока препарат появится в регионе. И как только пришла первая партия, Максим сразу же вакцинировался, первым.

Впрочем, пока самой массовой вакциной в России был, есть и остается "Спутник V". Его также применяют в десятках стран по всему миру. Он крайне эффективен даже против новых штаммов. Безопасен для человека. И почти не дает никаких побочных эффектов, что подтвердят 20 миллионов россиян, уже привитых обоими компонентами.

В любом случае, легкое недомогание, которое может возникнуть после вакцинации, это лучше, чем заболеть ковидом. Вирус не останавливает ни хороший иммунитет, ни возраст потенциальной жертвы. В реанимации может оказаться любой. И происходит это крайне быстро.

Но даже выйдя из больницы с отрицательным ПЦР-тестом на руках, не значит, что пациент победил болезнь. Ему, в лучшем случае, предстоит длительная реабилитация. А в худшем - придется лечить последствия коронавируса, которых масса.

"Одышка, слабость, деменция. Нарушение ритма. Нарушение со стороны пищеварительных функций. Поскольку поражаются сосуды всех органов, "клиника" самая разнообразная", - рассказал заведующий отделением медицинской профилактики Валерий Петров.

Потому-то медики и рекомендуют переболевшим пройти глубокую диспансеризацию, а через полгода привиться. И выбор в пользу вакцинации делает все больше граждан. Ведь это не только шанс спасти себя, но и возможность обезопасить близких.

А кто-то решает приобрести поддельные документы о том, что привит. В МВД напоминают, что уголовную ответственность в таких случаях несет и продавец, и покупатель липовых сертификатов. Не говоря уже об опасности заболеть.

23 с лишним тысячи из тех, кто тоже решили повременить с прививкой, сегодня пополнили ряды заболевших. Вырос и список погибших от ковида.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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