"Единая Россия" представит реестр школ для капремонта

Реестр передадут в кабмин на следующей неделе

В правительство на следующей неделе будет передан реестр школ, нуждающихся в капитальном ремонте. Над составлением списка работает партия "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь её генерального совета Андрей Турчак.

В ходе рабочей поездки в Псковскую область он, в частности, осмотрел среднюю школу в деревне Родина. Здание было построено полвека назад. Его включат в список, и к сентябрю следующего, 2022-го года, капитально отремонтируют, сообщает "ТВ Центр".

Андрей Турчак напомнил, что в июне, выступая на съезде "Единой России", Владимир Путин поручил партии составить программу капремонта школ. Она будет рассчитана на ближайшие пять лет. Руководитель генсовета отметил важность поставленной задачи: в капитальном ремонте в целом по России нуждаются около 10 процентов школьных зданий. Сейчас региональные отделения партии совместно с Министерством просвещения собирают заявки для списка.

"Сейчас задача по Псковской области - максимально оперативно эти заявки подготовить. Мы понимаем, что не все из объектов, не все из школ имеют на сегодняшний день проектно-сметную документацию. Но мы обсуждали с правительством, что для попадания в этот реестр проектно-сметная документация не требуется, мы должны синхронизировать эти процессы и двигаться параллельно", - заявил Андрей Турчак.

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