Сделать Россию страной №1: "Патриоты России" поставили цели на первом съезде

Впереди обсуждение конкретных инициатив

Сделать Россию страной номер один в мире, совершить национальный прорыв и повысить уровень жизни. Такие амбициозные задачи ставят перед собой участники общественного политического движения "Патриоты России". Его первый съезд состоялся в четверг в Москве. Лидером организации был избран известный политический деятель Геннадий Семигин. По итогам съезда было принято обращение к соотечественникам с призывом вливаться в ряды патриотов.

"Начало большого пути" - так сами организаторы называют первый учредительный съезд всероссийского движения "Патриоты России" - политической силы, объединившей общественные организации, четыре сотни депутатов из 70 регионов нашей страны и тысячи граждан.

"Мы создали одно из самых масштабных, самых мощных и самых влиятельных движений в стране - "Патриоты России". Своей главной целью мы считаем сделать Россию мировым лидером. Страной номер один в мире. Второе, мы хотели бы осуществить российский национальный прорыв во всех сферах жизни государства и общества. Третье - это быстро поднять уровень и качество жизни. Укрепить здоровье нации. Резко повысить доходы каждого человека и его семьи", - заявил Геннадий Семигин.

Амбициозные, но необходимые цели и без любви к своей стране их не достичь. Так было и будет всегда, уверены организаторы движения, призывая сделать патриотизм государственной идеологией. Сейчас, в период кризиса и беспрецедентного давления Запада на Россию, это важно, как никогда.

"Мы верим, что идеология современного патриотизма и наша цель будут поддержаны большинством жителей нашей страны", - заявила член Центрального Совета Всероссийского общественного движения "Патриоты России" Юлия Саморока.

Впереди обсуждение конкретных проектов и инициатив как на федеральном уровне, так и в регионах. "Патриоты России" открыты к сотрудничеству.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Москва.

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