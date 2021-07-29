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Бастрыкин поручил проверить постановку в "Современнике"

19:48
  • четверг
  • 29 июля 2021

На предмет оскорбления ветеранов ВОВ

Как сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник". Уточняется, что связано это с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ.
Бастрыкин призвал молодежь помочь ветеранам

В СК добавили, что в постановке актеры, по мнению общественности, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны и используют ненормативную лексику.

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК", - подчеркнули в ведомстве.

Скандальную известность постановка "Первый хлеб" получила из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана, пишет ТАСС.

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