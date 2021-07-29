Бастрыкин поручил проверить постановку в "Современнике"

На предмет оскорбления ветеранов ВОВ
Как сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник". Уточняется, что связано это с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ.
В СК добавили, что в постановке актеры, по мнению общественности, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны и используют ненормативную лексику.
"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК", - подчеркнули в ведомстве.
Скандальную известность постановка "Первый хлеб" получила из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана, пишет ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram