Франция озабочена ростом сексуального насилия в стране

Показатели постоянно растут с 2017 года

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в стране в первом полугодии 2021 года значительно увеличились показатели сексуального насилия, передает ТАСС.

Уточняется, что в июне рост случаев составил 15%, в мае - 9%. В целом же с апреля по июнь масштабы сексуального насилия во Франции выросли по сравнению с первым кварталом 2021 года на 6%, добавили в ведомстве.

Эксперты МВД вместе с тем указывают, что эти статистические показатели постоянно растут с 2017 года - именно тогда были улучшены процедуры принятия полицией жалоб.

Власти призывают женщин не скрывать от властей, что они оказались жертвами сексуального насилия.

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