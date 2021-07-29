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Франция озабочена ростом сексуального насилия в стране

20:09
  • четверг
  • 29 июля 2021

Показатели постоянно растут с 2017 года

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в стране в первом полугодии 2021 года значительно увеличились показатели сексуального насилия, передает ТАСС.
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Уточняется, что в июне рост случаев составил 15%, в мае - 9%. В целом же с апреля по июнь масштабы сексуального насилия во Франции выросли по сравнению с первым кварталом 2021 года на 6%, добавили в ведомстве.

Эксперты МВД вместе с тем указывают, что эти статистические показатели постоянно растут с 2017 года - именно тогда были улучшены процедуры принятия полицией жалоб.

Власти призывают женщин не скрывать от властей, что они оказались жертвами сексуального насилия.

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