В Петербурге возбудили дело после отравления в детском саду

Двое детей попали в больницу

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки по факту отравления в детском саду №55 во Фрунзенском районе.

Как ранее уведомили в городском управлении Роспотребнадзора, в детском саду зарегистрировали 26 случаев кишечной инфекции. Двое детей были госпитализированы. В настоящее время учреждение закрыто.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.

Ход расследования дела контролирует прокуратура района.

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