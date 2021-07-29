В Петербурге возбудили дело после отравления в детском саду

Двое детей попали в больницу
Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки по факту отравления в детском саду №55 во Фрунзенском районе.
Как ранее уведомили в городском управлении Роспотребнадзора, в детском саду зарегистрировали 26 случаев кишечной инфекции. Двое детей были госпитализированы. В настоящее время учреждение закрыто.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.
Ход расследования дела контролирует прокуратура района.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: