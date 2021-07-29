Эрдоган заявил о мобилизации всех возможностей для ликвидации пожаров

Власти считают происходящее национальной катастрофой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики мобилизовали все возможные силы для ликвидации лесных пожаров. "Власти Турции мобилизовали все возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров", - цитирует главу государства Anadolu.

Чуть ранее пресс-секретарь президента Ибрагим Калын написал в Twitter, что лесные пожары в Турции - это национальная катастрофа.

"Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров. Работы будут продолжаться неустанно", - подчеркнул спикер.

В настоящее время двадцатью пожарами охвачены семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие. В тушении участвуют три самолета, 38 вертолетов и 680 пожарных машин.

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