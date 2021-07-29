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Собянин отметил улучшение ситуации с COVID-19 в Москве

21:17
  • четверг
  • 29 июля 2021

Количество госпитализаций в три раза меньше по сравнению с пиком

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг в эфире канала "Россия-1", что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается.

По словам градоначальника, количество госпитализаций больных с COVID-19 сейчас в три раза меньше по сравнению с пиком.

"Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тысячи до 12 тысяч", - сказал мэр.

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