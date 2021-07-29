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Такси сбило ребенка на самокате в Москве

21:47
  • четверг
  • 29 июля 2021

Мальчик госпитализирован

На юго-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадал ребенок 2,5 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Новый поворот произошел в деле о шокирующем ДТП в Москве

"На улице Вертолетчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин", - сказано в сообщении.

В момент аварии, уточнили в правоохранительных органах, мальчик был с бабушкой.

Ребенок получил травмы головы, он госпитализирован. Ведется проверка.

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