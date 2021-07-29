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На российском модуле МКС незапланированно включились двигатели

22:35
  • четверг
  • 29 июля 2021

Ситуация под контролем

Необычная ситуация сложилась в четверг на орбите после стыковки с МКС нового российского лабораторного модуля "Наука", который на прошлой неделе был запущен с Байконура.
NASA поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука"

Космонавты уже открыли переходной люк, чтобы взять пробы воздуха, когда выяснилось, что двигатели модуля продолжают работать. Тем самым они тормозили станцию и понижали ее орбиту, сообщает "ТВ Центр".

Люк пришлось закрыть и включить тягу на модуле "Звезда", к которому пристыковалась "Наука". Таким образом удалось компенсировать потери в скорости и высоте полета МКС.

В ЦУПе внимательно следили за происходящим. В итоге с помощью команд с Земли двигатели "Науки" были остановлены, жизни людей ничто не угрожает.

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