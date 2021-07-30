Пловец Рылов взял второе золото на Олимпиаде

Еще одну медаль - серебро - сборная России завоевала в академической гребле

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. Тремя днями ранее выиграл золото на 100-метровке на спине.

Рылов в финале в пятницу показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, ранее принадлежавший спортсмену из США Тайлеру Клэри (1.53,41).

"У меня был критический момент на последних 25 метрах, когда меня парализовало. Надо отдохнуть, ноги свело - просто жесть", - прокомментировал Рылов свой победный заплыв в интервью "Матч ТВ".

Второе место занял американец Райан Мерфи (отставание - 0,88 секунды), бронза — у британца Люка Гринбэнка (+1,45).

Ранее 24-летний Рылов помог сборной России завоевать серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Серебро завоевала россиянка Анна Пракатень. Она стала второй в академической гребле в соревнованиях одиночниц. Пракатень 28 лет, она родилась в Минске, ранее выступала за Белоруссию.

Кроме этого, как сообщает ТАСС, российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль Олимпиады.

В активе сборной России сейчас 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.

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