Эксперт объяснил, какие налоги не должны платить пенсионеры

Государство идет навстречу пожилым гражданам

Российским пенсионерам не нужно платить ряд налогов на доход и имущество. Об этом рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Специалист объяснил, что государством были пересмотрены некоторые налоговые льготы для людей преклонного возраста. Предполагается, что это поможет улучшить материальное положение пенсионеров.

Биезбардис отметил, что сейчас многие россияне после выхода на пенсию продолжают работать, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Однако, несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогами, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.

"Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218–221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях работодатель самостоятельно уменьшает размер НДФЛ, а в некоторых пенсионеру необходимо лично заявлять получение средств через налоговую декларацию или работодателя.

Кроме того, в некоторых российских регионах предусмотрены льготы по транспортному налогу. С 2017 года в стране предусмотрена льгота по земельному налогу для пенсионеров. Налог не взимается с участка с площадью до шести соток, однако регионы самостоятельно могут "расширить" эту площадь.

В налоговых льготах пенсионерам лучше разобраться заранее при планировании будущего. Это может оказаться очень выгодно, если грамотно распределить собственность среди членов одного домохозяйства, и при осуществлении накоплений, передает агентство "Прайм".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram