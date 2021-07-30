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Импорт российского сырья в США вырос в полтора раза

08:41
  • пятница
  • 30 июля 2021

На импорт не повлияли санкции

Импорт российских нефти и нефтепродуктов в США резко вырос за пять месяцев текущего года на фоне роста цен. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные статистики Бюро переписи населения США.

В частности, импорт удобрений увеличился на 35%, до 0,5 миллиарда долларов, а ввоз железа и стали вырос на четверть — до 0,7 миллиарда долларов.  Импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с 3,8 до 6,7 миллиарда долларов. В полтора раза увеличился импорт драгоценных металлов и камней – до 1,6 миллиарда долларов.

В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти 11,5 миллиарда долларов.

РБК отмечает, что данные Федеральной таможенной службы России по экспорту за пять месяцев почти вдвое ниже — 6,1 миллиарда долларов. Это связано с разницей подсчета. ФТС учитывает только поставки напрямую в США, а американские данные охватывают все товары российского происхождения, независимо от того, откуда они прибыли.

 

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