В последний день июля москвичей ждут грозы и порывы ветра

Непогода продержится весь день

В последний день июля москвичей ожидают дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, максимальная температура в мегаполисе плюс 24-26, по области плюс 22-27. Ветер южный, с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - заявил синоптик.

Он предупредил, что атмосферное давление будет значительно ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В связи с приближающейся непогодой в столичном главке МЧС призвали жителей города помнить о правилах безопасности. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, а также не парковаться близ деревьев, а пешеходам – обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 08.30 до 21.00 часа 30 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - заявили в ведомстве.

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