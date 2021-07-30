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Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады

08:40
  • пятница
  • 30 июля 2021

В пятницу спортсменка стала лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль ОИ в Токио по итогам стрельбы из пистолета с 25 метров.
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24-летняя россиянка заняла первое место, в финальной перестрелке победив кореянку Ким Миджон. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяруисюань.

Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).

Сборная России занимает 4-е место в неофициальном медальном зачете, передает ТАСС. У ROC 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

У российских стрелков пять медалей. Кроме Бацарашкиной и Черноусова, на соревнованиях отметились Анастасия Галашина (взяла серебро в стрельбе из винтовки на 10 метрах), а также Юлия Каримова и Сергей Каменский (завоевали бронзу в винтовочном миксте).

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