Нюша узнала о второй беременности случайно во время похода к врачу

Звезда готовится стать мамой во второй раз

Певица Нюша призналась, что вторая беременность стала для нее сюрпризом. По словам звезды, об "интересном положении" она узнала от врача.

Певица рассказала, что о беременности ей сказали врачи в ходе планового визита в женскую консультацию.

"Врач меня радостная встретила со словами: "Я по вам соскучилась". Отправила сдавать анализы, на УЗИ, где мне так говорят: "Доброе утро, вы беременны". Моя реакция: "Вы уверены? Еще раз посмотрите!" - поделилась исполнительница.

Знаменитость отметила, что хотела бы сделать "перерывчик побольше", поскольку ценит "качество, а не количество", однако все равно рада будущему наследнику.

"Для меня важно качество, а не количество. Перевожу тем, кто не понял: сначала разобраться с одним, а потом приступить к другому. Но теперь я попала в эту ситуацию, в любом случае буду адаптироваться", - заключила певица.

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