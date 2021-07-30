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Нюша узнала о второй беременности случайно во время похода к врачу

09:14
  • пятница
  • 30 июля 2021

Звезда готовится стать мамой во второй раз

Певица Нюша призналась, что вторая беременность стала для нее сюрпризом. По словам звезды, об "интересном положении" она узнала от врача.
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Певица рассказала, что о беременности ей сказали врачи в ходе планового визита в женскую консультацию.

"Врач меня радостная встретила со словами: "Я по вам соскучилась". Отправила сдавать анализы, на УЗИ, где мне так говорят: "Доброе утро, вы беременны". Моя реакция: "Вы уверены? Еще раз посмотрите!" - поделилась исполнительница.

Знаменитость отметила, что хотела бы сделать "перерывчик побольше", поскольку ценит "качество, а не количество", однако все равно рада будущему наследнику.

"Для меня важно качество, а не количество. Перевожу тем, кто не понял: сначала разобраться с одним, а потом приступить к другому. Но теперь я попала в эту ситуацию, в любом случае буду адаптироваться", - заключила певица.

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