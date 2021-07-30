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Солист Little Big пошутил над похудевшим Харламовым

09:59
  • пятница
  • 30 июля 2021

Резидент Comedy Club сбросил 15 килограмм

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин показал видео с Гариком Харламовым. Артисты расположились в закусочной.

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Ильич поинтересовался у комика, как так вышло, что он – владелец закусочной, специализирующейся на хот-догах, но при этом похудел на 15 килограмм.

"Ты что хочешь, чтобы все стали жирными, а ты среди них ходил такой худой?" - поддел юмориста музыкант.

В ответ Харламов заявил, что ест такие хот-доги, от которых сразу начинает худеть.

В прошлом году Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус после восьми лет брака. Поклонники артиста предположили, что проблемы в семье знаменитостей были связаны с лишним весом Гарика.

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