Российский миллиардер объяснил рост цен на жилье в стране

Это не связано со льготной ипотекой

Российский миллиардер, президент Crocus Group Араз Агаларов объяснил рост цен на жилье в стране. По его мнению, это связано с недостаточными объемами строительства, а не с введением льготной ипотеки.

"Я не согласен с тем, что вот за счет льготной ипотеки все это выросло. Если бы жилья строилось в достаточном количестве, то такого роста цены из-за стройматериалов и так далее не было бы. Потому что мы помним, когда за 100 тысяч [рублей] квадратный метр не могли продать, а сейчас цена ушла за 200 [тысяч рублей]", - сказал бизнесмен в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он объяснил, что если в Китае и США строят жилье из расчета один квадратный метр на человека в год, то в России, по его словам, этот показатель составляет 80 миллионов "квадратов" в год на 150 миллионов жителей.

"Во-первых, это пол квадратного метра на человека. Во-вторых, если вы сюда добавите дома, которые становятся с возрастом аварийными и ветхими, получается, что у нас просто дефицит жилья. За счет этого дефицита растут и цены, разумеется", - заявил Агаларов.

Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента России Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 миллионов рублей для всех регионов.

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