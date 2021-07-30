США испугались "маневра" России для открытия "Северного потока-2"

Москва "играет мускулами"

Американский военный журнал National Interest проанализировал действия России после решения президента США Джо Байдена не вводить санкции против газопровода "Северный поток-2".

Москва начала "играть мускулами", чтобы иметь возможность оказать давление на будущее правительство Германии, написала обозреватель издания Диана Фрэнсис. Помимо этого, власти начали "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены".

"Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", - сообщила она (цитата по РИА Новости).

Фрэнсис призвала американские власти не допустить завершение строительства российского трубопровода, чтобы не дать Москвы рычаги "принуждения".

Ранее компания-оператор "Северного потока-2" заявила, что газопровод достроен на 99%. Завершение строительства стало возможным благодаря следки Берлина и Вашингтона.

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