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Черногория выдала России ректора вуза

10:21
  • пятница
  • 30 июля 2021

Вячеслав Скворцов обвиняется в крупной растрате

Власти Черногории экстрадировали в Россию гражданина России Вячеслава Скворцова. Ректор университета обвиняется в крупной растрате.

Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, в пятницу в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Скворцов будет доставлен в Россию.

По версии следствия, с 2014 по 2017 года ректор Ленинградского госуниверситета имени Пушкина Вячеслав Скворцов совместно с директором алтайского филиала этого университета совершили растрату денежных средств университета на сумму 2 491 333 рублей.

Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров, которые в действительности не выполнялись.

Скворцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию России. В феврале 2021 года он был объявлен в международный розыск, а уже в марте задержан на территории Черногории.

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