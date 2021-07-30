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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте

10:03
  • пятница
  • 30 июля 2021

Маски пока остаются обязательными

Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы. Соответствующий указ размещен на сайте мэра столицы.

По словам Собянина, отменить ношение перчаток позволяет ситуация с коронавирусом. За последнее время число выявляемых случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с показателями второй половины июня.

Тем не менее, использование масок пока остается обязательным. Отменить их могут, когда количество новых случаев заболевания сократится до минимальных значений.

"Будьте здоровы. Берегите себя. Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии", - написал мэр.

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