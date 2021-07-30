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Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за "Черной вдовы"

10:53
  • пятница
  • 30 июля 2021

В компании претензии звезды отвергли

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney. Из-за действий компании знаменитость потеряла несколько десятков миллионов долларов.

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Кинокомпания решила выпустить "Черную вдову" на Disney+ одновременно с выходом фильма в кинотеатрах, что нарушает договор с актрисой. Оказалось, что при достижении картиной определенных сумм в прокате актриса могла получить еще порядка 50 миллионов долларов.

"Disney умышленно побудила Marvel к нарушению соглашения без каких-либо на то оснований, чтобы помешать г-же Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel", - говорится в иске, который представитель Йоханссон подали в Верховный суд Лос-Анджелеса.

В кинокомпании ответили, что в погоне за деньгами актриса не заботится о людях, которые могут пострадать. "В этом иске нет никакой ценности. Иск особенно печален и огорчает тем, что он бездушно игнорирует ужасающие и продолжительные глобальные последствия пандемии COVID-19", - отметили в Disney.

Актриса уже заработала на фильме 20 миллионов долларов, передает газета The Wall Street Journal.

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