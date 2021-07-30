Басков похвастался подарком за миллион долларов

Певцу подарили роскошный аксессуар

Николай Басков показал поклонникам подарок на 45-летие стоимостью более миллиона долларов. Звезду в день рождения Игоря Крутого поздравил известный ювелир Джейкоб Арабо.

"Вы не представляете. Сегодня здесь на дне рождения Крутого великий Джейкоб, который делает самую крутую ювелирку, подарил мне на 45 лет вот такие крутые часы", - заявил исполнитель и похвастался обновкой.

Именинник Игорь Крутой подчеркнул, что часы стоят порядка миллиона долларов. Сам ювелир рассказал, что на самом деле их стоимость – 1 миллион 200 тысяч долларов.

Поклонники Баскова расхвалили подарок. "Супер часы! Потрясающе! Николай, поздравляю вас с прекрасным подарком!"; "Это замечательный подарок, но Вы, Коленька, достойны его"; "Невероятно щедро и удивительно красиво", - написали в комментариях.

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