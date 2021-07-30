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Басков похвастался подарком за миллион долларов

10:48
  • пятница
  • 30 июля 2021

Певцу подарили роскошный аксессуар

Николай Басков показал поклонникам подарок на 45-летие стоимостью более миллиона долларов. Звезду в день рождения Игоря Крутого поздравил известный ювелир Джейкоб Арабо.

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"Вы не представляете. Сегодня здесь на дне рождения Крутого великий Джейкоб, который делает самую крутую ювелирку, подарил мне на 45 лет вот такие крутые часы", - заявил исполнитель и похвастался обновкой.

Именинник Игорь Крутой подчеркнул, что часы стоят порядка миллиона долларов. Сам ювелир рассказал, что на самом деле их стоимость – 1 миллион 200 тысяч долларов.

Поклонники Баскова расхвалили подарок. "Супер часы! Потрясающе! Николай, поздравляю вас с прекрасным подарком!"; "Это замечательный подарок, но Вы, Коленька, достойны его"; "Невероятно щедро и удивительно красиво", - написали в комментариях.

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