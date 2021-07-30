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Собянин попросил москвичей не откладывать вакцинацию

10:42
  • пятница
  • 30 июля 2021

Уже более 4 миллиона человек привились от COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Число привившихся от коронавируса в городе уже превысило 4 миллиона человек, оба компонента получили 2,2 миллиона человек.

"Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии", - написал Собянин в своем блоге.

Ранее Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением коронавирусной ситуации в городе. Использование масок остается обязательным.

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