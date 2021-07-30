Собянин попросил москвичей не откладывать вакцинацию

Уже более 4 миллиона человек привились от COVID-19
Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса.
Число привившихся от коронавируса в городе уже превысило 4 миллиона человек, оба компонента получили 2,2 миллиона человек.
"Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии", - написал Собянин в своем блоге.
Ранее Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением коронавирусной ситуации в городе. Использование масок остается обязательным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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