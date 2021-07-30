ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский теннисист Карен Хачанов гарантировал себе олимпийское серебро

10:40
  • пятница
  • 30 июля 2021

Спортсмен вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. Как пишет РИА Новости, спортсмен гарантировал себе как минимум серебро Игр.

Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады
Пловец Рылов взял второе золото на Олимпиаде

В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Спортсмен заявил, что не может быть доволен таким результатом на ОИ.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российский теннисист Карен Хачанов
Российский теннисист Карен Хачанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.