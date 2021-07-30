Российский теннисист Карен Хачанов гарантировал себе олимпийское серебро

Спортсмен вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. Как пишет РИА Новости, спортсмен гарантировал себе как минимум серебро Игр.

В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Спортсмен заявил, что не может быть доволен таким результатом на ОИ.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

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