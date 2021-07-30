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В России могут запретить платежный сервис Samsung Pay

11:55
  • пятница
  • 30 июля 2021

Суд обвинил компанию в незаконном использовании технологии

В России могут запретить платежную систему Samsung Pay могут. В Арбитражном суде Москвы заявили, что дело заключается в патентном споре.

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Суд поддержал требования правообладателя патента "Сквин СА", обвинившего "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. в использовании технологии системы онлайн-платежей на незаконных основаниях. В патенте указан способ, благодаря которым возможно осуществление платежа при помощи смартфона покупателя и кассовой системы в магазине. Заявка на патент была подана в России еще в 2013 году.

Суд решил, что система Samsung Pay работает по технологии "Сквин СА", а потому компания не может пользоваться продукцией, имеющей вышеуказанную систему.

Решение суда начнет действовать через месяц, если не будет обжаловано. На сегодняшний день доля системы Samsung на платежном рынке составляет 17%, передает "КоммерсантЪ".

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