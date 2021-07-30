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Мощный сель затопил десятки домов в Дагестане

11:37
  • пятница
  • 30 июля 2021

Грязевые потоки перекрыли участок местной автодороги

Мощный сель сошел в Чародинском районе Дагестана. Грязевые потоки перекрыли участок местной автодороги и подтопили десятки жилых домов.

Некоторые строения оказались серьёзно повреждены. Из зоны бедствия эвакуировали около 50 человек, в том числе 17 детей. Все они пока размещены у родственников. В целях безопасности в селе отключено электроснабжение.

Последствия селевого потока, вызванного сильными дождями, устраняют и в Цумадинском районе республики. Там восстанавливают разрушенный мост и водопровод.

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