Турция в огне: число погибших и пострадавших растет

Ситуация остается крайне напряженной

В Турции уже 4 человека стали жертвами мощных природных пожаров, которые охватили страну. Более 180 пострадали. Несмотря на усилия спасателей, которые за последние сутки смогли локализовать несколько десятков очагов, ситуация по-прежнему остается крайне напряженной. Огнем охвачено 6 провинций.

Устрашающая картина совсем рядом с популярными туристическими курортами: огромные языки пламени и гигантские клубы дыма, сквозь которые едва можно разглядеть солнце. Огонь распространяется на новые территории. Пылает едва ли всё средиземноморское побережье страны. Представитель президента назвал происходящее национальным бедствием.

В зоне ЧП теперь не только Анталья, а Мармарис и Бодрум. Уже эвакуировано несколько отелей, в том числе с российскими туристами, их переселили в другие гостиницы. В районах, куда пожар ещё не добрался, стоит удушающий запах гари.

Зарево нависло прямо над пляжами. На пристани - десятки моторных лодок. На них испуганные отдыхающие уезжают в безопасные места. На автомобилях туда не добраться. Дороги - в огне.

В Манавгате от жилых районов не осталось почти ничего: обугленные остовы домов и машин, сгоревшие хозяйственные постройки, пепелище - вместо сосновых и оливковых рощ. Жители с трудом сдерживают слёзы.

Растёт список жертв. В нём уже четыре человека. Около двухсот пострадавших обратились за медицинской помощью. Из шестидесяти очагов возгорания двадцать до сих пор не локализованы. На тушение брошены все силы, но техники всё равно не хватает. Бороться с огнём турецким коллегам помогают российские самолёты-амфибии Бе-200.

"К сожалению, мы ожидаем возникновения новых пожаров. Мы продолжаем бороться с огнём и пытаемся взять его под контроль. Конечно, нам удастся это сделать, но потребуется время", - говорит министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Причины столь масштабного бедствия выясняют. Возгорания вспыхнули одновременно сразу в нескольких местах. Тут же возникла версия о поджогах. Виновных ищет не только полиция, но и местные жители. Толпа едва не растерзала двух подозреваемых, которых стражи порядка задержала в Манавгате. Досталось и полицейским. Пожары, которые охватили юг страны, считают сильнейшими в современной истории Турции.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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