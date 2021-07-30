Раздражительность и депрессия: врачи предупредили о неожиданных последствиях ковида

Ученые изучают влияние вируса на нервную систему

В Москве уровень заболеваемости коронавирусом снизился более чем в два раза, а число госпитализацией в полтора по сравнению с пиком во второй половине июня. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге. Он отметил, что ситуация с ковидом в последние недели существенно улучшилась. По указу мэра, в столице отменено обязательное требование носить перчатки в общественных местах.

Массовая вакцинация и временное ужесточение ограничений сделали свое дело. Ситуация с коронавирусом в Москве за последние три недели значительно улучшилась. Число новых случаев заболевания снизилось в два раза. Госпитализаций - в полтора. Теперь можно сделать еще один шаг к возвращению к нормальной жизни. С сегодняшнего дня в столице отменяют обязательное ношение перчаток в общественных местах.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

А сократится оно только, когда коллективный иммунитет вырастет до необходимых 60 процентов. Способ по-прежнему только один – вакцинация, пройти которую сегодня хотят все больше россиян.

В Абакане, чтобы снизить нагрузку на городские больницы и поликлиники, военные медики разворачивают мобильный пункт вакцинации прямо в центре города. Всё так же, как и в любом медицинском учреждении: сначала беседа с терапевтом, измерение давления и уровня кислорода в крови. А потом сама прививка. Только за первые три дня работы вакцинацию прошли более тысячи человек.

Объяснять, почему так важно вовремя сделать прививку от коронавируса, до сих пор приходится еще многим. Да, можно заболеть и после вакцинации. Но переносить ковид такие пациенты будут намного легче. Чем те, кто по какой-то причине отказался от вакцины. Кадры из городской клинической больницы в Уфе. Каждый день сюда привозят 10-15 вновь заболевших. Фируза Шадиева в госпиталь попала уже с 30-процентным поражением легких. Жалеет, что не успела сделать прививку.

Раздражительность, депрессия и панические настроения - всё это провоцирует ковид. Ведь вирус в первую очередь атакует сердечно-сосудистую и нервную систему человека. Осложнения, с которым столкнется пациент после болезни, мировая медицина еще только изучает. Но они могут быть крайне серьезными.

"Уже начали психиатры и неврологи исследовать, что ковид влияет опосредованно на центральную нервную систему и вызывает вот такие различные изменения личности человека", - сказала заведующая инфекционным отделением 13-й городской больницы Эльвира Галинурова.

Эпидемическая ситуация в России по-прежнему остается непростой. И если в Москве наблюдается заметное улучшение, то в ряде регионов бьют тревогу. Например, в Ростовской области.

"Две недели назад пошел у нас резкий подъем… Посыпались больные", - говорит Галина Беляева, терапевт ЦГБ города Азов.

В больницах катастрофически не хватает специалистов. Свободных коек тоже фактически не осталось.

"Мы видим помолодевший пул пациентов. И порядка 30 процентов сейчас составляют пациенты отделения реанимации. Есть, конечно же, и пациенты старшей возрастной группы. И, к сожалению, не все из них уходят домой", - заявил начальник госпиталя в Ростове-на-Дону Андрей Микутин.

Новые штаммы вируса, действительно, становятся все смертоноснее. Ковид, отмечают эпидемиологии, сейчас активно мутирует. Новые варианты появились в Бразилии и Перу. Особенно тяжелая ситуация - в Мьянме, где сейчас невозможно даже примерно посчитать количество заболевших и число летальных случаев.

В ряде стран уже объявили о начале четвертой волны. Например, в Италии, где с 6 августа начинают действовать "зеленые паспорта”. На фоне этого в стране поднялась волна протестов. А депутаты от оппозиции - противники новых санитарных мер - даже устроили в парламенте драку. Впрочем, принятию закона это все-таки не помешало. Нравится это кому-то или нет - только так можно наконец победить пандемию.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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