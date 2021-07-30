В Раду внесли новый скандальный законопроект

Карающий бумеранг люстрации грозит настигнуть экс-президента Петра Порошенко и его соратников

В Верховную раду Украины внесли новый скандальный законопроект. Авторы документа предлагают автоматически лишать гражданства депутатов, если член их фракции владел кондитерским предприятием в период с 2014 по 2017 годы на территории России. Таким образом, под действие документа попадают сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Карающий бумеранг люстрации грозит настигнуть Петра Порошенко и его соратников. На Украине зарегистрирован законопроект об автоматическом лишении украинского гражданства всех, кто вступил во фракцию владельца кондитерского предприятия в России в период 2014–2017 годов. Автором законопроекта является депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Как известно, фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая экс-президенту Украины, функционировала вплоть до 2017 года. Русофобская политика не мешала Порошенко получать баснословные прибыли из страны-агрессора. Окончательно всё оборудование на десятки миллионов рублей Порошенко вывез из России лишь в 2018 году. Впрочем, перспективы лишения гражданства бывшего президента Украины пока весьма туманны.

Тем временем сегодня в Киеве рассматривается апелляция по делу Виктора Медведчука. Он находится под домашним арестом с 13 мая. Политика обвиняют сразу по двум статьям, включая госизмену. Следствие считает, что Медведчук и его соратник, депутат Верховной рады Тарас Козак якобы передавали российской стороне данные, представляющие государственную тайну, и пытались вести "антиукраинскую деятельность". Максимальное наказание по данным статьям — пожизненное лишение свободы. Пока что суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября. Впрочем, многие уверены, что политики в этом деле гораздо больше, чем доказательной базы.

"Вообще нечего рассматривать. Все документы и доказательства, которые были, их должны были давным-давно показать, а показать нечего. Ведь Медведчук предлагал и предлагает курс на сохранение Украины, сохранение законности в нашей стране, сохранение государства, будущего украинской нации, мир в стране – это предлагает Медведчук. А вся свора во главе с Зеленским - против. Поэтому и происходят такие сопротивление и безнаказанные действия", - заявил украинский депутат Андрей Лесик.

Атака на Медведчука планировалась еще при власти Порошенко. Надежды на то, что с приходом Зеленского что-то изменится, не оправдались.

"То, что два года назад Зеленский уже рассказывал и предвкушал преследование, которое осуществляется в отношении Виктора Владимировича [Медведчука] и отдельных наших коллег, говорит о том, что этот план рождался еще раньше, при той власти", - сказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.

Впрочем, нынешняя власть в Киеве мало чем отличается от прежней. В офисе Зеленского судорожно готовят проекты решений СНБО по энергетике. За неделю обанкротились 2 из 3 операторов ТЭС - "Донбассэнерго" и "Центрэнерго". Нечем платить за уголь, который сегодня при всех экономических трудностях рекордно подорожал. И денег взять негде. Обещанный кредит от МВФ Украина до сих пор так и не получила.

"Процветает коррупция в налоговой, таможенной службе. Наш министр финансов едет договариваться в Международный валютный фонд. Какое отношение к такому министру финансов? Ему только печенек могут дать. Мы в прошлом году заплатили 6 миллиардов долларов за обслуживание кредитов. В этом году заплатим больше в разы!" – напоминает Юрий Атаманюк, генерал-майор налоговой полиции Украины.

И при этом критическая ситуация складывается с электросетями. Ежедневно на Украине без света остаются от 20 до 30 населенных пунктов. Большинство подстанций эксплуатируются еще с 60-х годов прошлого века и сильно изношены. Да еще и тарифы постоянно растут, сколько бы ни обещал Зеленский.

Артем Широков, "ТВ Центр".

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