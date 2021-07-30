Сотрудникам московских ресторанов разрешили обслуживать гостей без перчаток

Но они по-прежнему должны надевать маски
Столичные власти разрешили сотрудникам ресторанов и кафе больше не носить перчатки при обслуживании гостей.
Ношение масок остается в силе, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.
Также продолжат действовать требования к соблюдению правил санитарной обработки поверхностей и помещений, технологий приготовления блюд.
Ранее Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением коронавирусной ситуации в городе. Использование масок остается обязательным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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