Сотрудникам московских ресторанов разрешили обслуживать гостей без перчаток

Но они по-прежнему должны надевать маски

Столичные власти разрешили сотрудникам ресторанов и кафе больше не носить перчатки при обслуживании гостей.

Ношение масок остается в силе, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Также продолжат действовать требования к соблюдению правил санитарной обработки поверхностей и помещений, технологий приготовления блюд.

Ранее Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением коронавирусной ситуации в городе. Использование масок остается обязательным.

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